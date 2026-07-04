Sivrihisar'ın 752 Yıllık Cami - Son Dakika
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Sivrihisar'ın 752 Yıllık Cami

Sivrihisar\'ın 752 Yıllık Cami
04.07.2026 10:52
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Anadolu'nun ilk minyatür Kabe'sini barındıran Haznedar Camii, 752 yıllık tarihi ile dikkat çekiyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Anadolu topraklarının ilk minyatür Kabe'sini barındıran Haznedar Camii, 752 yıllık tarihi ile dikkat çekiyor.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, 1274 yılında Maliye Nazırı (Haznedar) Necipettin Mustafa Efendi tarafından kendi adına yaptırılan tarihi cami, asırlara meydan okuyor. Yapıldığı dönemde hem mescit hem de medrese olarak kullanıldığı için minaresi bulunmayan bu eşsiz yapı, içerisinde fresk tekniğiyle sulu kireç üzerine işlenmiş Kabe minyatürü ile öne çıkıyor. Orijinal yapısını koruyarak günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, sahip olduğu bu nadide eserle hem ilçe sakinlerinin hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

"Minaresinin olmamasının sebebi medrese olarak da hizmet etmesi"

Sivrihisar'da 13 yıldır imamlık yapan Mustafa Öztürk, caminin tarihi ve mimari dokusu hakkında bilgiler verdi. Yapının çift fonksiyonlu kullanımına dikkat çeken Öztürk, "Camimiz Anadolu Selçuklularından kalma. Haznedar, yani Maliye Nazırı diye bilinen Necipettin Mustafa Efendi zamanında kendi adına yaptırmış olduğu bir cami, aynı zamanda mescit. Camimizin minaresi yok. Olmamasının sebebi de o dönemlerde hem cami, mescit olarak hizmet etmiş hem de medrese olarak hizmet etmiş. O yüzden minaresi bulunmuyor" dedi.

"Anadolu topraklarında Kabe minyatürü olan ilk cami"

Cami içerisindeki motifin önemine ve ziyaretçiler üzerindeki etkisine değinen Öztürk, "Caminin içerisindeki Kabe motifine gelince, zaten Anadolu topraklarında Kabe minyatürü olan ilk cami diye bilinir. Burada da fresk tekniği ile yapılmış, sulu kireç üzerine motiflenmiş bir Kabe minyatürümüz mevcut. Gelen misafirlerimiz, camimizi görenler burada bir hayret içerisinde kalıyor. Aynı zamanda bizim için, hem ilçemiz için gurur verici bir tablo. Burası, bu cami yaklaşık 1274 yılında inşa edilmiş. Günümüze kadar halen orijinal haliyle insanlara hizmet etmekte. Sivrihisar'ımızın güzide eserlerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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