Kaymakam Temel\'in ilk ziyareti Başkan Dökmeci\'ye

Sivrihisar'ın yeni Kaymakamı Yunus Emre Temel, göreve başlamasının ardından ilk kurum ziyaretini Sivrihisar Belediyesi'ne gerçekleştirdi.

Kaymakam Temel, Belediye Başkanı Habil Dökmeci tarafından makamında ağırlandı. Gerçekleşen ziyarette ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek hizmetler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette kamu kurumları arasındaki iş birliği ve uyumun, Sivrihisar'ın gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivrihisar'ımıza hizmet noktasında tüm kurumlarımızla uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Kaymakamımız Yunus Emre Temel'e yeni görevinde başarılar diliyor, ilçemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. - ESKİŞEHİR