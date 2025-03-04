Sivrihisar ve Ankara Kardeş Belediye Olma Yolunda Adım Attı

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Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya geldiği görüşmede yapılan değerlendirmeler sonrası, iki belediye arasında kardeş belediye olma yolunda ilk adımlar atıldı.

Yapılacak olan kardeş belediye protokolü ile özellikle Sivrihisar'da kırsal alanlarda yapılacak yatırımlar ve projeler, ilçenin daha da gelişmesini sağlayacak. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya geldiği toplantıda, Yavaş'ın Sivrihisar'a büyük destek vereceği vurgulandı. Bu noktada Sivrihisar Belediyesi'nin de kırsal alanlarda, tarım destekleri ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi gibi önemli alanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek alacağı ifade edildi.

Bu işbirliği ile Sivrihisar'ın doğal zenginlikleri korunarak, sürdürülebilir kalkınma sağlanacak

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürlerini sundu. Başkan Dökmeci, "Bu kardeş belediye olma yolunda ilerlediğimiz süreçte, Sivrihisar'ın hem kırsal hem de merkezi alanlarında büyük bir gelişim süreci başlayacak. Sayın Mansur Yavaş'a, bu değerli işbirliği için teşekkür ediyorum. İlçemiz adına hayırlı olacağına inanıyorum" dedi. Başkan Dökmeci, protokol ile Sivrihisar'ın tarım alanlarında önemli desteklerin sağlanacağı ve sosyal hizmetlerin arttırılacağına dikkat çekti. Dökmeci ayrıca, bu işbirliği ile Sivrihisar'ın doğal zenginliklerinin korunarak, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanacağını da ifade etti. Kardeş belediye protokolü sonrasında, her iki belediye tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek projeler için çalışmalar başlatılacağı aktarıldı. İlk aşamada ise, Sivrihisar'ın kırsal alanlarına yönelik tarımsal destek projelerinin ön plana çıkacağı ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla çeşitli kalkınma projelerinin üzerinde durulacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR