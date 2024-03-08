Sivrihisarlı Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü Coşkuyla Kutladı

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Sivrihisarlı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı.

Sivrihisar Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe ev sahipliği yapan Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin İlhan, eşi Fatma İlhan ile birlikte kutlamaların başlangıcında kadınlara karanfiller dağıtarak, kadınlara olan saygılarını ve sevgilerini ifade ettiler. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların, toplumların gelişimindeki merkezi rolüne dikkat çekti. İlhan, "Analarımız, kız kardeşlerimiz ve eşlerimiz olarak kadınlar, hayatımızın her alanında bize ilham ve güç kaynağıdır" şeklinde konuştu.

"Eşit fırsatlara sahip olmalarını desteklemek, önceliklerimiz arasındadır"

Kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan ve kadınların karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelinmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten İlhan, "Kadınların eğitimden iş hayatına kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını desteklemek, önceliklerimiz arasındadır. Belediyemiz bünyesinde açtığımız sanat atölyeleri gibi projelerle kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha aktif roller üstlenmelerini teşvik etmeye devam edeceğiz. Kadınlara yönelik projeler yapmak, bizim için sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir onurdur" dedi ve tüm Sivrihisarlı kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kutlamalar, konserler eşliğinde devam ederek ilçe kadınları gönüllerince eğlendi. - ESKİŞEHİR