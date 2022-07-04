Siyaset Bilimi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Siyaset Bilimi'nde mezuniyet heyecanı

04.07.2022 09:56
Siyaset Bilimi'nde mezuniyet heyecanı

Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencileri mezuniyet töreni düzenledi.

Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencileri mezuniyet töreni düzenledi.

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet törenleri bu sene 2021 ve 2022 mezunlarıyla Nazilli Gar tesislerinde yapıldı. Çeşitli yaş gurubu, emekli ve farklı mesleklerden oluşan öğrenciler mezun olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Yıllar önce lisans mezuniyet heyecanını yaşayan öğrenciler yıllar sonra Yüksek Lisans mezuniyet heyecanını tekrar yaşama fırsatı buldu. Törende bölüm öğretim üyeleri tebriklerini iletirken, mezunlar bölüm ve programa yönelik anılarını paylaştı. Diplomalarını alan öğrenciler tören sonunda kep attı.

Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Fatma Neval Genç " Farklı kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde çalışanlar tarafından büyük rağbet gören Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü programında "siyasal ve yönetimsel konuları bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile ilgilenirler. Siyaset Bilimi içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirirler. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi incelerler.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi iç içe geçmiş farklı ancak birbiriyle alakalı iki bölümden oluşmaktadır. Siyaset bilimi kısmı siyasal ve yönetimsel konuların bilimsel araştırmaları ile ilgilenirken; kamu yönetimi kısmı ise devletle halk arasındaki ilişkinin bilimsel temeli ne araştırmaktadır. Amacımız öğrencilere siyasi kavramları, fikirleri, ideolojileri inceleyecek, araştıracak ve yorumlayabilecek siyasal bakış açısına sahip olmasını sağlayacak, hukukun temel bilgilerini edinecek ve kamu yönetiminde olan gelişmeleri takip edebilecek sorunları çözebilecek lisans üstü eğitimleri ile öğrenciler yetiştirmektir" dedi.

Adnan Menders Üniversitesi'nin bilimsel kapasitesini toplumsal faydaya dönüştüren farklı program ve etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Prof.Dr. Fatma Neval Genç, programdan mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Birileri Çocuğuna İş Bulamazken Birilerinin Dört, Beş Yerden Maaş Aldığını Biliyorum, Beraber Çözeceğiz' Kılıçdaroğlu: 'Birileri Çocuğuna İş Bulamazken Birilerinin Dört, Beş Yerden Maaş Aldığını Biliyorum, Beraber Çözeceğiz' 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
Kaynak: İHA

Siyaset, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siyaset Bilimi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: Siyaset Bilimi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement