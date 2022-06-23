"Sizin Gözünüzden Gölcük" yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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"Sizin Gözünüzden Gölcük" yarışması düzenlenecek

23.06.2022 09:38
"Sizin Gözünüzden Gölcük" yarışması düzenlenecek

Gölcük'ün doğal güzellikleri "Sizin Gözünüzden Gölcük" isimli yarışmada fotoğraf karelerine yansıyacak.

Gölcük'ün doğal güzellikleri "Sizin Gözünüzden Gölcük" isimli yarışmada fotoğraf karelerine yansıyacak.

14. Ulusal Fotoğraf yarışması "Sizin Gözünüzden Gölcük" olacak. Gölcük Belediyesi, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği işbirliğiyle ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek yarışma için başvurular başladı. Son başvuru tarihinin 1 Kasım 2022 olacağı yarışmanın sonuçları, 10 Kasım 2022 günü açıklanacak.

Dijital renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek bölümlü olacak yarışmada, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Ödüllü yarışmaya katılımcılar, 2020-2022 yılları arasında Gölcük'te çekilmiş, en fazla 4 sayısal renkli veya siyah beyaz fotoğrafla katılabilecekler. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Sizin Gözünüzden Gölcük' yarışması düzenlenecek - Son Dakika

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