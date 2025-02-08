Şizofreni Hastasından Moral Veren Kurs Deneyimi - Son Dakika
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Şizofreni Hastasından Moral Veren Kurs Deneyimi

Şizofreni Hastasından Moral Veren Kurs Deneyimi

Kahramanmaraş'ta bir kadın, kurs sayesinde şizofreni hastalığının gerilediğini ve moral bulduğunu söyledi.

08.02.2025 11:06
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KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan şizofreni hastası kadın, gittiği kursta örgü, kağıt rölyef, resim ve iğne oyası yaparak moral ve motivasyonunu yükselttiğini hastalığının da gerilemeye başladığını söyledi.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki şizofreni hastası Hüsne Selci, gittiği kurs sayesinde hastalığının gerilemeye başladığını söyledi. Konteyner kentte ailesiyle birlikte kalan Selci, örgü, kağıt rölyef, resim ve iğne oyası yaparak moral ve motivasyonunu yükselttiğini belirtti.

"Evde oturunca hastalığım ilerliyordu"

Depremin ardından annesi ve babasıyla konteyner kentte yaşamaya başlayan Selci, Zafer Parkı'nda açılan kursa kursiyer olarak katıldığını ifade etti. Kursun kendisine büyük katkı sağladığını söyleyen Selci, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

"Şizofreni hastalığı çok zor bir hastalık. İnsanın düşüncelerini etkiliyor. Doktorum, hastalığımın ilerleyebileceğini söylemişti. Ancak kursa başladıktan sonra hastalığımın gerilediğini fark ettik. Burada resim, kağıt rölyef, örgü ve iğne oyası yapıyorum. Buraya gelmeyi iple çekiyorum. Evde oturunca hastalığım ilerliyordu ama burası bana çok iyi geliyor."

"Buraya gelmediğimde kendimi kötü hissediyorum"

Selci, sanatın ve uğraşının kendisine terapi gibi geldiğini kursun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Buraya gelmediğim zamanlarda kendimi çok kötü hissediyorum. Kurs sayesinde hem öğretmenlerimden hem de arkadaşlarımdan büyük destek görüyorum. Burası benim için adeta bir terapi merkezi gibi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

"Benim gibi hastalar evde oturmasın, bir şeylerle uğraşsın"

Kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele edenlere tavsiyelerde bulunan Selci, şunları söyledi:

"Hastalığım buraya geldiğim günden itibaren gerilemeye başladı. Burası bana huzur ve mutluluk veriyor. Benim gibi hasta olanlar evde oturup kalmasınlar. İnsan içine çıksınlar, bir şeylerle uğraşsınlar. Çok huzurlu ve mutlu olacaklarını düşünüyorum." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şizofreni Hastasından Moral Veren Kurs Deneyimi - Son Dakika

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