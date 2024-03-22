Skolyoz Hastası Öğrencinin Sırtındaki Eğrilikler Füzyon Cerrahisi ile Düzeltildi

ANTALYA (İHA) – Samsun'da 4 yıldır skolyoz hastası olan 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Pehlivan'ın sırtında ve belinde bulunan eğrilikler Antalya'da özel bir hastanede gerçekleştirilen füzyon cerrahi tedavisi ile düzeltildi. Ameliyattan bir gün sonra yürümeye başlayan ve 4'üncü günde taburcu edilen Zeynep Pehlivan, "Sağlığıma tekrar kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.
Samsun'da yaşayan ve bir süredir skolyoz hastası olan 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Pehlivan, tedavi için Antalya Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Ömer Bozduman'a ulaştı. Yapılan görüşmelerin ardından Pehlivan ve ailesi Antalya'ya davet edildi. 4 gün önce Antalya'ya gelen Zeynep Pehlivan için ameliyat kararı alındı. Ameliyatla genç kızın sırtında ve belinde bulunan eğrilikler enstrümantasyonlu bir sistemle füzyon cerrahi tedavisi yaparak düzeltildi. Ameliyatın hemen ardından bir gün sonra yürümeye başlayan Pehlivan, 4 gün sonra taburcu edildi.
4 yıldır skolyoz hastalığı ile mücadele ettiğini ve bunun aort damarı yetmezliği ile doktora gittiği zaman ortaya çıktığını belirten Zeynep Pehlivan, "Doktora gittiğimizde ortopediye yönlendirdi. 6 ay fizik tedavi sürecim oldu. Bu sefer korse verdiler. Korseyle de ilerledi. Sonra bir süre sonra durduruldu ama tekrar ilerledi bu sefer ameliyat boyutuna geldiğini söylediler. Doç. Dr. Ömer Bozduman'a ulaştım. Yapacaklarını tek tek anlattı. Şu an gayet iyiyim. Yürüyebiliyorum, ağrılarım az da olsa devam ediyor. Ama onun haricinde öyle çok dayanılmaz bir ağrım yok. Bu süreçte mide bulantılarım oldu" dedi.
"Korse takarken korselerin sıkması çok bunalttı, eğilemiyordum"
Hastalığın kendisini nasıl kısıtladığı hakkında da açıklamalarda bulunan Pehlivan, "Korse takarken korselerin sıkması çok bunalttı, eğilemiyordum, hiçbir hareketi yapamıyordum. ve onun haricinde geceleri de uyuyamıyordum. O kadar çok ağrı oluyordu ki böyle dayanılmaz bir ağrıydı ve sabahlara kadar uyuyamadığım oluyordu. Şimdi sağlığıma tekrar kavuştuğum için çok mutluyum" sözlerine yer verdi.
"Enstrümantasyonlu bir sistemle füzyon cerrahi tedavisi yaparak düzelttik"
Zeynep'in skolyoz hastalığından dolayı uzun zamandır takiplerinde olduğunu belirten Doç. Dr. Ömer Bozduman, "Rahatsızlığı gerilemek yerine ilerleme olunca müdahale etmeye karar verdik. Ameliyatını gerçekleştirdik. Sırtında ve belinde olan eğriliklerini enstrümantasyonlu bir sistemle füzyon cerrahi tedavisi yaparak düzelttik. Ameliyattan sonra birinci gün yürüttük. Problem yaşamadık, dördüncü gün taburcu edeceğiz. Zeynep'in en sık hareketlenmelerinin olduğu boyun sırt bileşkesine beliyle kalça bileşkesine dokunmadık. Daha az hareketsiz olan sırt bölgesine füzyon cerrahi yaptık. Bundan sonra çok fazla bir fonksiyon kaybı olacağını düşünmüyoruz" dedi.
"Ailelere 10 yaşından sonra özellikle kız çocuklarında çıplak muayene öneriyoruz"
Skolyoz hastalığının daha çok ergenlik döneminde ortaya çıktığını ve nedeninin tam olarak bilinmediğini belirten Doç. Dr. Ömer Bozduman, "Doğuştan ve farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkanlar da var. Ailelere 10 yaşından sonra özellikle kız çocuklarında çıplak muayene öneriyoruz. Omuz dengesi, kol hizası, kolları ile bedeni arasında boşluğun simetrik olup olmaması, göğüs hizasının kontrol edilmesi gerekir. Akıllarına yatmayan bir asimetri olduğu zaman ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvurmalarını öneriyoruz. Bu tür durumlarda müdahale edilmediği zaman iç organ basısına ve fonksiyon kayıplarına neden olur" dedi.
Erken tanıya çok önem verdiğini belirten Bozduman, "Bu çocukların birçoğunu zamanında yakalarsak ameliyat olmadan tedavi edebiliriz. Biz olabildiği kadar ameliyatsız tedavi yapmaya çalışıyoruz. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün ailelerden ricam gözlerimiz çocuklarımızda olsun, onları kontrol edelim" dedi. - ANTALYA
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