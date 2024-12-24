SMA Hastası Aydem İçin Bayırköy'de Yardım Seferberliği - Son Dakika
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SMA Hastası Aydem İçin Bayırköy'de Yardım Seferberliği

SMA Hastası Aydem İçin Bayırköy\'de Yardım Seferberliği

Bilecik'te SMA Tip 2 hastası Aydem bebek için yardım kampanyası başlatıldı. Bayırköylü vatandaşlar, cami çıkışında kurulan stantta destek olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Aydem'e umut olmak için herkesin katkısının önemli olduğunu vurguladı.

24.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:22
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Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, SMA hastası minik Aydem'e destek geldi.

Bilecik Valiliği onaylı Bilecikli SMA Tip 2 hastası Aydem bebek için yardım seferberliği başlarken, bunun ardından Bayırköy'lü vatandaşlar birlik oldu. Bayırköy'de vatandaşlar cami çıkışında kurulan stantta Aydem'e umut olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Aydem'in sağlığına kavuşabilmesi için herkesin desteğinin çok değerli olduğunu belirten Belediye Başkanı Dilsiz, "Birlikte atacağımız her adım, onun hayata daha sıkı tutunmasına vesile olabilir. Tüm yardımseverlerden, Aydem kızımızı bu zorlu yolculukta yalnız bırakmamalarını, umut dolu bir gelecek için vatandaşlarımızın Aydem'e destek olmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım, her küçük katkı büyük bir değişimin kapısını aralar. Haydi, hep birlikte Aydem'e umut olalım" diye konuştu.

Kampanyanın başlamasından bu yana Aydem'in tedavisi için gerekli miktarın yüzde 47'sine ulaşıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SMA Hastası Aydem İçin Bayırköy'de Yardım Seferberliği - Son Dakika

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