SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik, 5 aylık Almanya tedavisi sonrası Sinop'a döndü - Son Dakika
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SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik, 5 aylık Almanya tedavisi sonrası Sinop'a döndü

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SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik, 5 aylık Almanya tedavisi sonrası Sinop\'a döndü
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Almanya'da 5 aylık SMA Tip-1 tedavisi gören Uras Çağrı Çelik, tedavinin ardından döndüğü Sinop'ta Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ü ziyaret etti. Çelik ailesi, Sinop Kültür Evi bahçesinde destek veren 55 sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve vatandaşla buluşarak teşekkür etti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik, Almanya'daki 5 aylık tedavisinin ardından Sinop'a dönerek ailesiyle birlikte Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ü ziyaret etti. Çelik ailesi, daha sonra tedavi sürecinde destek veren 55 sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve vatandaşlarla buluşarak destekleri için teşekkür etti.

Sinoplu SMA Tip-1 hastası Uras Çağrı Çelik, Almanya'da sürdürülen tedavisinin ardından memleketi Sinop'a geldi. Uras Çağrı Çelik ve ailesi, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çelik ailesi, Sinop Kültür Evi bahçesinde, yardım kampanyasına destek veren siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Uras Çağrı Çelik'in 5 aylık tedavisinin ardından Sinop'a dönmesinin büyük mutluluk yarattığını belirtti. Gürbüz, 55 sivil toplum kuruluşu, siyasi parti, spor kulübü ve yardım kuruluşunun kampanyaya destek vererek önemli bir dayanışma örneği sergilediğini ifade etti. Uras'ın sağlık sürecinin devam ettiğini vurgulayan Gürbüz, hijyen kuralları nedeniyle bir süre daha bebeğin korunması gerektiğini söyledi.

Uras Çağrı Çelik'in babası Hüseyin Çelik, "Gerçekten çok zor bir iş başardık. Biz bu yola çıktığımızda Cengiz başkanım, Metin başkanımla beraber görüştüğümüzde bu işe bize kaç binlerce kişi olmaz diyerek konuştuk. Ama çok şükür yani o olmaz diyenler de bizim kervanımıza katıldı ve biz hep beraber çocuğumuzu hayatta tutmayı başardık. Şu an gerçekten sağlık durumumuz iyi. Sadece bir yıl önemli bir şekilde dezenfekte durması gerekiyor. Gerçekten biz size bir ömür borçluyuz. Biz bir servet demek istemiyorum. Çünkü o servetle biz bir hayat kurtardık hep beraber." açıklamasında bulundu.

Uras Çağrı Çelik'in annesi Gonca Çelik ise "Bizleri görmezden gelmeyip bizim çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Vermiş olduğunuz her kuruş için ben sizlere minnettarım. Çünkü sizler sayesinde gökyüzüne bakıp buraya gelebildiysek, yüzlerimiz gülüyorsa bunu sizler sayesinde başardık. Uras'ı da böyle iyi görmek, gerçekten onun hareket ettiğini, topluma karışabildiğini görmek. Her dakika, her an böyle güzel şeyler yaptığında emin olun ki o kadar çok dua ediyorum ki, diyorum ki 'iyi ki bize yardım etmişler'. Ben diyorum hani bize destek olan insanlar sayesinde böyle gülebiliyorum. Onun koştuğuna şahit olabiliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki destek oldunuz" dedi.

Kaynak: ANKA
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