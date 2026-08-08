Şoför Uyuya Kaldı, Hayat Arkadaşı Vefat Etti

Otobüs kazasında kendisi yaralanan, 36 yıllık hayat arkadaşı vefat eden adamın uykuya dalan şoförü defalarca uyardığı ortaya çıktı.

Hatay'da yaşayan Zeynettin Olgun, Kayseri'de yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden 36 yıllık eşinin vefat ettiği kazanın öncesinde direksiyon başında uykuya daldığını iddia ettiği şoförü defalarca uyarmasına rağmen 'İstediğin yere şikayet et, sana firma numarasını vereyim ve benim sana böyle söylediğimi söylersin' yanıtını aldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, Hatay'dan Kayseri'ye giden Ali Osman Ulusoy otobüs firmasına ait otobüs, İncesi ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Yaşanan kazada, Antakyalı 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybederken, 24 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Olgun, Dikmece Mahallesi'nde defnedildi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Olgun, kaza öncesinde otobüs şoförünün uykuya daldığını söyleyerek, sık sık uyardığını ve uyarılarına karşılık 'biz şoförüz' yanıtını aldığını iddia etti. Yaşanan kazada yaşadığı acıyı "Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti" sözleriyle anlatan Olgun, kazada ihmali olanların ceza almasını istediğini söyledi.

Yolculuk esnasında uykuya dalan şoförü sık sık uyardığını anlatan Olgun, "Ben Antakya'dan Kayseri'ye gidiyordum eşimle beraber. Topboğazı'nda otobüsün sol ön tekeri patladı, 2 saat bekledik. Otobüs kalkıp, Dörtyol'a doğru giderken şoför biraz uyukladı. Ben uyuduğunu söyledim ama umursamadı ve Adana'ya vardık saat 04.30 gibi. Mola sorduğumuzda aradaki 2 saatlik farkı kapatacaklarını söylediler. Ali Osman Ulusoy firmasıyla yolculuk yapıyorduk, şikayet edeceğimi söyledim. Bana 'istediğin yere şikayet et, sana firma numarasını vereyim ve benim sana böyle söylediğimi söylersin' dedi. Ondan sonra İpekyolu'na kadar hiç mola vermedi, orada yarım saat mola verdi. Niğde'den Kayseri'ye doğru giderken yeniden uyukladı ve dikkat etmesini söyledim, 'biz şoförüz' dedi. Kendisi önden, ben arkadan konuştuk. Orada hiç umursamadı ve Ali Osman Ulusoy'a şikayet edin dedi ve tekrar numarayı verdi. Ben de otobüsün plakasını aldım. Yaşadığımız tartışma üzerine yolcular ikimizi de sakinleştirerek olgun insanlar olduğumuzu söylediler. Ben de şoförün uyukladığını söyledim. Şoför beni umursamadı" dedi.

Kaza esnasında yaşananları anlatan Olgun, acısını dile getirerek, "Kaza Kayseri'nin İncesu ilçesinde oldu. Sağdan giderken, 08.00 gibi otobüsü bariyere vurdu. Ağaçlara ve aydınlatma direklerine vurdu. Araç karşı şeride geçti. Araç yattığında eşim altında kaldı. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ali Osman Ulusoy'un yetkililerinin bu anlattıklarımı dikkatle dinlemesini istiyorum, güvendikleri şoförlerine dikkat etsinler. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti. Bu hayatta bir ben bir de 3 evladım kaldık. Ben evlatlarıma hem annelik, hem de babalık yapacağım ama hangi şartlarda yapacağım zor olacak. Evlatlarımın anneleri öldü, onlar da üzüntülü" ifadelerini kullandı.