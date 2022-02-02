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Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü

02.02.2022 15:56
Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Şoförler Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Semih Özmeriç, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Semih Özmeriç, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Aydın Şoförler Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Özmeriç, Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kendilerini misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise Özmeriç ve yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

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Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika
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