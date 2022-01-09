Üye Girişi
Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek - Son Dakika

Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek

09.01.2022 19:03
Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın iki adaylı genel kurulunda kazanan taraf Rıza Tekin oldu.

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın iki adaylı genel kurulunda kazanan taraf Rıza Tekin oldu. Güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Rıza Tekin 871 oy alırken rakibi Emre Varol ise 317 oy aldı, seçimlerde 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Divan Başkanlığını EKK Başkanı Erol Ayvaz'ın yaptığı genel kurulda mevcut başkan Rıza Tekin ile Emre Varol'un listeleri yarıştı. 1197 oyun kullanıldığı genel kurulda Rıza Tekin ve yönetimi aklanırken aldığı 871 oyla tekrar yönetime getirildi.

Divan başkanlığının seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu genel kurulda daha sonra faaliyet raporu, denetim raporu okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Önümüzdeki dönemin tahmini bütçesinin de oybirliği geçtiği genel kurulda oda üyeliği eskiye dayanan üyelere plaket verildi.

Yeni yönetim

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimleri sonrası Rıza Tekin, başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu: Rıza Tekin, Mithat Pınar, İbrahim Çoşkun, Yüksel Bilgiç, Nihat Tarhal, Yakup Kahraman, Taner Özden, Halil Girgin, Mustafa Önsöz, Salim Çakar, Sezai Acar,

Denetim Kurulu: Özkan Başaran, Nail Maviş, Serdar Erdem." - BALIKESİR

Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek
Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek
Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek
Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek
Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek

YORUMLAR
500

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek - Son Dakika


Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı         
19:05
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02

Son Dakika Haberleri
18:56 Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısını Rize maçıyla açıyor! İşte sürpriz ilk 11
18:11 Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
17:57 Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı
17:49 Yasa teklifi Meclis'te! Zincir marketler artık ekmek ve sigara satamayacak
17:48 Daha neler duyacağız? Ağaçla evlenene alıştık, şimdi de pembe renkle evlenen kadın!
17:44 Afganistan'ı terk ederken bebeklerini kaybetmişlerdi! Aylar sonra buldular
17:37 TESK Başkanı: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
17:22 Futbol sahasında kalp krizi! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde yere yığıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 19:11:54. #1.13#
SON DAKİKA: Şoförler Odası Rıza Tekin'le devam edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement