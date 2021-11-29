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Şoförlere kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Şoförlere kış lastiği uyarısı

29.11.2021 14:45
Şoförlere kış lastiği uyarısı

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ticari araçlarda kış lastiği uyarısında bulunurken, karara uymayanlara 2021 yılı için 846 TL ceza kesileceğini bildirdi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ticari araçlarda kış lastiği uyarısında bulunurken, karara uymayanlara 2021 yılı için 846 TL ceza kesileceğini bildirdi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte karayollarında mevsim şartlarına uygun lastik kullanmayan araçların kayması sonucu trafik kazalarının meydana geldiği görülmektedir. Bu kazalar sonucu ölüm ve yaralanmaların yanı sıra trafik sıkışıklığı oluştuğu ve zaman zaman da karayolunun trafiğe kapandığı, yine kamyon, çekici ve otobüslerde kullanılan uygunsuz koşullarda yapılan lastik kaplamalarının yerinden çıkarak karayolu üzerinde kalması sonucu karayollarımızda ve özellikle de otoyollarımızda trafik güvenliği açısında risk oluşturduğu görülmektedir. Kış lastiği, aracın artı 7 derecenin altındaki hava şartlarında karışımındaki silikon sayesinde yola tutunma özelliği ile ıslak, buzlu, karlı zeminlerde ve gizli buzlanmalarda araç duruş emniyetini arttırır. Aracın daha kısa mesafede durmasını sağlayarak can ve mal güvenliğini korur. Bu nedenle sürücülerin soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında seyahat edilebilmelerini sağlamak, lastik kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla kış lastiği kullanmaları halinde hem kendi can güvenliklerini sağlamış, hem de diğer kullanıcıların güvenli seyahat etmelerine yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

2021'de 846 TL ceza

Malatya'da, 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiğinin tüm yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara zorunlu hale getirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Uymayan araç sahiplerine 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunun 65/A Maddesi hükümleri doğrultusunda 2021 yılı için 846 TL (01 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2022 yılı için belirlenecek miktar) idari para cezası uygulanacaktır. Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle vatandaşlarımızın, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmeleri maksadıyla, araçlarının kış bakımlarını yaptırmaları ve mevsim şartlarına uygun lastik kullanarak mağdur olmamaları önemle rica olunur" denildi. - MALATYA

Şoförlere kış lastiği uyarısı
Şoförlere kış lastiği uyarısı

Malatya Valiliği, Türk Lirası, Malatya, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şoförlere kış lastiği uyarısı - Son Dakika


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