Soğan Tarlasındaki Şarkıcı Rüya Peşinde

Amasya'da soğan tarlasında çalışan Şanlıurfa Siverekli tarım işçisi, tarlada şarkı söyleyip konser veriyor. Soğan makasını mikrofon gibi tutup şarkıları yanık sesiyle seslendiren evli ve 8 çocuk babası Hüseyin Akkılıç, şarkıcı olmanın hayalini kuruyor.

Tarlada her gün molalarda şarkı söylemeyi eksik etmeyip konsantre olmak için soğan kestiği makası mikrofon gibi tutan 39 yaşındaki Hüseyin Akkılıç, beğendiği ünlü sanatçıların eserlerini kendi yorumuyla seslendiriyor. Ömrü şehir şehir dolaştığı tarlalarda süren Siverekli yetenek, şarkı yarışmalarına ise işleri nedeniyle katılamadığını söyledi.

Sanatçılardan destek bekliyor

Müzik sektöründen ve ünlü sanatçılardan destek bekleyen Akkılıç, "Şarkı, türkü söylemeyi çok seviyorum. Şarkıcı olmak istiyorum. Birilerinin bana el uzatmasını bekliyorum" diye konuştu. - AMASYA