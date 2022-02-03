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Soğuk havalar ve sömestre tatili mutfak yardımcılarına talebi arttırdı - Son Dakika

Soğuk havalar ve sömestre tatili mutfak yardımcılarına talebi arttırdı

03.02.2022 11:21
Soğuk havalar ve sömestre tatili mutfak yardımcılarına talebi arttırdı

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve sömestre tatili insanların evde daha fazla vakit geçirme oranını arttırdı.

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve sömestre tatili insanların evde daha fazla vakit geçirme oranını arttırdı. ECE A.Ş. Genel Müdürü Nuri Doğan, "Evde daha çok geçirilen zaman özellikle mutfak yardımları kategorimizde hareketliliğe yol açtı. Geçen yılın aynı dönemine göre mutfak yardımcıları grubunda yüzde 25 oranında artış gösterdi" dedi.

Evde geçirilen vakit hızlı tüketim sektörünü canlandırdı. Sömestre tatilinde bazı kategorilerde talep patlaması olduğunu bildiren Ece A.Ş., fırın pişirme kağıdı, streç film, cupcake, alüminyum folyo, fırın torbası ve buzdolabı poşeti gibi mutfak yardımcıları kategorisinde tüketim artışı yaşandığını aktardı.

ECE A.Ş'nin Genel Müdürü Nuri Doğan, "Okulların tatil olması ve soğuk havaların etkisi, pandemi süreci ile birleşince çoğu kişi evinde vakit geçirmeye başladı. Mutfakta geçirilen vakit, bu kategoride canlanmaya sebep oldu. Mutfak yardımcıları grubunda geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 oranda artış oldu. Kullan at grubunda ise geçen seneye göre yüzde 40 büyüme oldu. Bu alana talepten dolayı kendi markamızla yatırımlarımız devam edecek" dedi.

"Talebin yükselişi kalıcı olabilir"

Doğan, talebin dönemsel olmadığının da altını çizerek pandemi döneminde artan hijyenik kaygıların da özellikle mutfak yardımcıları kategorisinde sürekli bir büyüme ivmesi getirdiğini belirtti. Nuri Doğan, "Pandemi de hijyenin gündelik hayatın bir parçası haline gelmesiyle tek kullanımlık ürünlere talep katlanmıştı. Aynı yükselişi evde geçirilen zamanın artmasıyla mutfak yardımcılarında da görüyoruz. Bu kalıcı talebin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Sektörde de bu alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. Talebin sürekli arttığı noktalarda üretimin yerli olarak karşılanması önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soğuk havalar ve sömestre tatili mutfak yardımcılarına talebi arttırdı - Son Dakika


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