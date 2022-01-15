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Soğuk havalarda salebe büyük ilgi - Son Dakika

Soğuk havalarda salebe büyük ilgi

15.01.2022 16:11
Soğuk havalarda salebe büyük ilgi

Eskişehir'de kış aylarında dondurma tezgahları, yerini mevsimsel bir içecek olan salebe bıraktı.

Eskişehir'de kış aylarında dondurma tezgahları, yerini mevsimsel bir içecek olan salebe bıraktı.

Yaz aylarında dondurma ve tatlı gibi ürünler çıkaran pastaneler, kış aylarında bu ürünlere talep olmadığı için sıcak içecek satışı yapmaya başladı. Salep de bu ürünler arasında en çok talep görenlerden biri. Soğuk havalarda biraz olsun ısınmak isteyen vatandaşlar çözümü salepte buluyor. Eskişehir'de uzun yıllardır pastane işletmeciliği yapan Gani Karakaş, "Kış aylarında salep, dondurmanın yerini alıyor" dedi

Kültürümüzde önemli bir yeri olan salebin mevsimsel bir içecek olduğunu söyleyen Karakaş, "Biz normalde dondurmacıyız. Havalar soğuyunca dondurmanın yerini salep alıyor. Kış geldiğinde müşterilerimiz içini ısıtmak için salep işine giriyoruz. Salep mevsimsel bir içecek olduğu için bu aylarda çok talep görüyor. Salebin satış olanağı olan zaman 4 aylık bir süreç. Hava şartlarına göre şubat ayına kadar salep satmaya devam ederiz daha sonra dondurma hazırlıkları yapmaya başlarız" dedi.

"Vatandaşlar ilgi gösteriyor"

Çocukluğundan beri bu işi yaptığını söyleyen Gani Karakaş, Eskişehirli vatandaşların salebe ilgi gösterdiklerini belirtti. İnsanların çarşıda gezerken karton bardaklarla salep içtiğini söyleyen Karakaş, "Kışın salebe aşırı ilgi oluyor. Hem soğuklardan dolayı hem sağlık açısından vatandaşlar ilgi gösteriyor. Müşterilerimiz geleneği sürdürmek için gelip burada salep keyfi yapıyorlar. Bazı müşterilerimiz ise yoldan geçerken alıp gezerken salep içiyor" dedi

Herkes salep içebilsin diye fiyatı uygun tuttuklarını söyleyen Karakaş, "Biz salebin ham maddesini üretilen yerlerden alıyoruz. Çekirdek olarak aldığımız salebi burada öğütüp tamamen doğal olarak müşterimizin hizmetine sunuyoruz. Biz herkes alabilsin diye bardak fiyatını 7.5 fincan fiyatını ise 10 liradan veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Soğuk havalarda salebe büyük ilgi
Soğuk havalarda salebe büyük ilgi
Soğuk havalarda salebe büyük ilgi

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Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soğuk havalarda salebe büyük ilgi - Son Dakika


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