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Soğuk havaya aldırmayan Tokatlılar fidan dikmek için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
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Soğuk havaya aldırmayan Tokatlılar fidan dikmek için birbirleriyle yarıştı

Tokat İstişare Heyeti üyeleri Çamlıbel'de 2360 fidanı toprakla buluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen yediden yetmişe herkes fidan dikmek için birbirleriyle yarıştılar. Tokat İstişare Heyeti üyeleri farkındalık oluşturmak için Tokat ve Sivas'ın sınırı olan Çamlıbel Geçidi'nde fidan dikiminde bir araya geldiler. Yediden yetmişe birçok Tokatlının katıldığı törende, fidan dikmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Soğuk havaya aldırmadan dikim törenine katılan Tokatlılar diktikleri fidanlar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadılar. Tokat İstişare Heyeti Başkanı Mehmet Emin Atmaca, etkinliğin önemine vurgu yaparak, her fidanın geleceğe nefes ve değer olduğunu belirtti. Törene katılan en genç üye olan 10 yaşındaki Zeynep Dünya Bereket ise fidanları büyüyene kadar takip edeceğini ve orman yangınlarında zarar görmemelerini diledi. Heyet tarafından dualar eşliğinde dikilen fidanlar geleceğe miras olarak bırakıldı.

06.01.2024 - 15:28,
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Soğuk havaya aldırmayan Tokatlılar fidan dikmek için birbirleriyle yarıştı

TOKAT - Tokat İstişare Heyeti üyeleri Çamlıbel'de 2360 fidanı toprakla buluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen yediden yetmişe herkes fidan dikmek için birbirleriyle yarıştılar.

Tokat İstişare Heyeti üyeleri farkındalık oluşturmak için Tokat ve Sivas'ın sınırı olan Çamlıbel Geçidi'nde fidan dikiminde bir araya geldiler. Yediden yetmişe birçok Tokatlının katıldı törende, fidan dikmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Soğuk havaya aldırmadan dikim törenine katılan Tokatlılar diktikleri fidanlar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadılar.

Programda konuşan Tokat İstişare Heyeti Başkanı Mehmet Emin Atmaca; "Bugün Tokat İstişare Heyeti'nin çok güzel ve hayırlı bir etkinliği için buradayız. Hatıra ormanıyla fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Dikeceğimiz her fidan, geleceğimize nefes, dikeceğimiz her fidan geleceğimize emanet edilmiş bir değer olacaktır. Kıyametin koptuğunu bile görseniz elinizdeki fidanı dikin diyen bir düstura sahip medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüz tüm bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmayı öğütler. Atalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre ve yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizdendir. Ağaç dostu olan, orman dostu olan çevre dostu olan insanın da dostudur" dedi.

Ölene kadar diktiği fidanı her fırsatta gelerek ziyaret edeceğini söyleyen Tokat İstişare Heyetinin en genç üyesi 10 yaşındaki Zeynep Dünya Bereket ise "Ailemle birlikte Çamlıbel'e geldik. Birlikte ağaç diktik. Çok mutluyum. Büyüyene kadar bunlara bakacağım. İnşallah orman yangınlarında bunlar ölmezler" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte fidan dikimine geldiklerini ifade eden Metin Bereket; "Tokat İstişare Heyetimizle birlikte bugün güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Kızım grubumuzun da en küçük katılımcısıdır. Şu anda üçüncü sınıfa gidiyor. On yaşında. Onun da takip edeceği güzel bir orman gerçekleştirmeye çalıştık. Peygamber Efendimiz 'Son dakikada da olsa, kıyamet de kopsa bir tane fidan dikiniz' diyor. Biz de elimizden geldiği kadar istişare heyetimiz ve başkanımızla birlikte bunu bugün gerçekleştirmeye çalıştık. Kızım inşallah Allah uzun ömürler versin ömrü uzun olduğu sürece burayı takip edecek, gidecek, gelecek" dedi.

Heyet tarafından dualar eşliğinde dikilen fidanlar geleceğe miras olarak bırakıldı.

Soğuk havaya aldırmayan Tokatlılar fidan dikmek için birbirleriyle yarıştı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Soğuk havaya aldırmayan Tokatlılar fidan dikmek için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika


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