Soğukta Nohutlu Pilav Satıyor - Son Dakika
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Yerel

Soğukta Nohutlu Pilav Satıyor

Soğukta Nohutlu Pilav Satıyor

Hakkari'de Muzaffer Atsız, soğuk havalarda naylon altında nohutlu pilav satarak ailesini geçindiriyor.

05.11.2024 11:07
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Atsız, soğuk hava ve yağmur demeden naylon altında nohutlu pilav satarak evini geçindiriyor.

Yaz kış demeden, özel yaptırdığı araçla her gün ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde evini geçindirmek için nohutlu pilav satan Atsız, 15 yıldır bu işi yapıyor. Yaz boyunca hava şartlarının iyi olmasından dolayı satışlarını rahat yapan Atsız, havaların soğumasıyla zorlandığını belirtti. Havaların soğuk ve yağmurdan dolayı kaldığı noktayı naylonla kapatan Atsız, müşterilerine soğuk havada nohutlu pilav satarak geçimini sağlıyor.

15 yıldır bu işi yaptığını belirten Muzaffer Atsız, "Yaz boyunca rahattım çünkü hava şartları iyiydi. Geç saatlere kadar iş yapıyordum. Soğuk hava ve yağmurların başlamasıyla zorlanıyorum. Yağmur ve soğuk havadan korumak için arabamın üzerine naylon çektim. Allah razı olsun, müşterilerim yine geliyor. Mecburum bu soğukta çalışmaya çünkü ailemi geçindirmek zorundayım. Allah herkese helal kazanç nasip eylesin. Bizim de işimiz budur" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soğukta Nohutlu Pilav Satıyor - Son Dakika

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