Söğüt Ayşeküflü İlkokulu'nda Otizme Dikkat Çeken Sinema Salonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söğüt Ayşeküflü İlkokulu'nda Otizme Dikkat Çeken Sinema Salonu Açıldı

Söğüt Ayşeküflü İlkokulu\'nda Otizme Dikkat Çeken Sinema Salonu Açıldı

Söğüt Ayşeküflü İlkokulu'nda otizm farkındalığını artırmak amacıyla yeni bir sinema salonu açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu ve proje eğitim ve sosyal gelişime katkı sağladı.

05.05.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt Ayşeküflü İlkokulu bünyesinde öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamak ve otizme yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sinema salonu açılışı ve özel bir etkinlik düzenlendi.

Programa Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un yanı sıra eğitim camiasından isimler katılım gösterdi. Açılış töreninde konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler sergilendi. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi.

Kaymakam Tuncer, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin eğitim ortamını zenginleştirdiğini ve öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yeni açılan sinema salonunun, öğrencilerin sanatsal etkinliklere daha fazla erişimini sağlayacağı belirtildi.

Etkinlik kapsamında farkındalık çalışmaları da ön plana çıkarılırken, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimini destekleyen projelerin devam edeceği kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Sinema, Eğitim, Yerel, Otizm, Otizm, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt Ayşeküflü İlkokulu'nda Otizme Dikkat Çeken Sinema Salonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:15:52. #7.12#
SON DAKİKA: Söğüt Ayşeküflü İlkokulu'nda Otizme Dikkat Çeken Sinema Salonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.