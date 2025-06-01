Söğüt Belediye Başkanı Durgut, Hayvan Pazarında İncelemelerde Bulundu

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulunarak pazarın mevcut durumunu yerinde değerlendirdi.

Söğüt Belediye Başkanı Başkan Durgut, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında, pazar alanının hijyen ve düzen açısından daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ferhat Durgut, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin desteklenmesi ve daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturulması için belediye olarak gerekli adımların atılacağını ifade etti. - BİLECİK