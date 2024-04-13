Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, kızından büyük destek aldı

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Bilecik'in Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut en büyük desteğini kızından aldı.

Mazbatasını alarak görevine başlayan, makamında tebrik ziyaretlerini kabul eden Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, en büyük desteği kızı Ecrin Durgut'tan aldı. Babasını makamında ziyaret eden ve her başarısında arkasında durduğunu belirten Ecrin Durgut, bir kez daha tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Durgut ise bu anlamlı ziyaretten dolayı kızına teşekkür etti. - BİLECİK