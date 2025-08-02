Söğüt Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Söğüt Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda ilçenin gündemini ilgilendiren çeşitli konular ele alındı ve kararlar alındı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, alınan meclis kararlarının 15 gün içerisinde Söğüt Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.sogut.bel.tr adresinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Başkan Ferhat Durgut, alınan kararların ilçeye ve belediyeye hayırlı olmasını temenni ederek, Söğüt halkının görüş ve önerilerine her zaman açık olduklarını ifade etti. - BİLECİK