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Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletiyor

23.12.2021 11:37
Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi, araç filosuna eklediği 1 adet belden kırmalı kepçeyi teslim aldı.

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi, araç filosuna eklediği 1 adet belden kırmalı kepçeyi teslim aldı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin tarafından teslim alınan kepçe belediye önüne çekildi. Burada kepçeyi inceleyen Başkan Sever, "Göreve geldiğimiz günden beri araç parkımızı yenilemeye ve genişletmeye devam ediyoruz. Belediyemizin en çok ihtiyacı olan araçların başında malumunuz kepçe geliyor. Göreve geldiğimiz gün itibari ile ilk olarak ekskavatör ihtiyacımızı giderdik. Akabinde küçük alanlarda çalışabilecek bir kepçeye ihtiyacımız vardı bu nedenle küçük 'Bobcat' adı verilen mini ekskavatörü araç parkımıza kattık. Eskiyen ve en çok kullandığımız kepçelerimizi yeniledik. Bugünde büyük işlerimizde kullanacağımız belden kırmalı loderi araç parkımıza katmanın sevinci içerisindeyiz. Tabii ki bunlarla yetinmeyeceğiz, halkımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Almayı planladığımız eksikliğini duyduğumuz araçlarımız halen mevcut. İnşallah tez zamanda bu araçları da araç parkımıza katarız. Aracımız başta halkımız olmak üzere ilçemize, belediyemize ve operatör arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim kazasız günlerde güzel işlerde kullanmayı nasip etsin" dedi. - BİLECİK

Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Hisarcık, Bilecik, Tragger, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika


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