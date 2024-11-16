Söğüt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmzalanan sözleşme ile ilgili Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut yaptığı açıklamada "Belediye-İş ile Söğüt Belediyesi 2024-2025 yılları için toplu iş sözleşmesi tüm maddeler anlaşma sağlanarak imza altına alınmıştır. Belediyemize emek veren tüm işçi emekçi arkadaşlara hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Söğüt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?