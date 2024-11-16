Söğüt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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Söğüt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile ilgili Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut yaptığı açıklamada "Belediye-İş ile Söğüt Belediyesi 2024-2025 yılları için toplu iş sözleşmesi tüm maddeler anlaşma sağlanarak imza altına alınmıştır. Belediyemize emek veren tüm işçi emekçi arkadaşlara hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK