Söğüt Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı

Söğüt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını hızlandırarak tüm çöp konteynerlerini detaylı şekilde temizledi ve dezenfekte etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, ilçede çevre sağlığını koruma ve daha temiz bir kent oluşturma hedefiyle temizlik işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Durgut, "Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarımız kapsamında ilçemizdeki tüm çöp konteynerleri detaylı bir şekilde temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir. Hem çevre sağlığını korumak hem de daha temiz bir kent için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir," ifadelerini kullanan Durgut, belediye ekiplerinin bu süreçte titizlikle çalışıyorlar" dedi.

Çalışmalar kapsamında konteynerlerin iç ve dış yüzeylerinin özel temizlik malzemeleriyle yıkanarak hijyenik hale getirildiği, kötü kokuların önüne geçmek amacıyla dezenfekte işlemlerinin uygulandığı bildirildi. - BİLECİK