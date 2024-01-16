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Söğüt Belediyesi'nde Personellere Yüzde 70 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Söğüt Belediyesi'nde Personellere Yüzde 70 Zam Yapıldı

Söğüt Belediyesi'nde görev yapan kadrolu personelin maaşlarına ve belediye şirket çalışanlarının ücretlerine yüzde 70 zam yapıldı. Belediye Başkanı İsmet Sever, yapılan zamı değerlendirerek, temmuz ayında bir zam daha yapılacağını duyurdu.

Söğüt Belediyesi\'nde Personellere Yüzde 70 Zam Yapıldı
16.01.2024 - 13:04,
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Söğüt Belediyesi'nde görev yapan kadrolu personelin maaşlarına ve belediye şirket çalışanlarının ücretlerine yüzde 70 zam yapıldı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, kadrolu personel ve çalışanlar ile bir araya gelerek yapılan zammı değerlendirdi. Sever, "Günümüz şartları ve siz çalışanlarımızın emeğini göz önüne aldığımda mevcut rakamın yetersiz gördüğüm için sizlerin daha rahat geçinmesi ve emeğinizin karşılığını fazlasıyla almanız için daha önceki yıllarda yaptığım gibi zamlı maaşlarınızı yapılan çalışmalar sonucu belirledim. Belediyede çalışan kadrolu personellere yıllık 8 ikramiye verilirken belediye şirket çalışanlarına 2 ikramiye veriliyor ve bunun da düzenlemesini yapılıyor. Gönül isterdi ki kadrolu arkadaşlarımız gibi 8 ikramiye verelim. Ancak kanunda belediye şirketlerine yılda 60 günden fazla ikramiye verilemeyeceği belirtiliyor. Yine de az öncede söylediğim gibi, üst limit olan 60 günlük ikramiyeyi şirket personeli arkadaşlarımıza veriyoruz. Yılda 2 sefer verilen ikramiyelerinizi 3 ayda bir alabileceğiniz şekilde yüzde 100'lük bir artışla 4 ikramiyeye çıkartıyorum" dedi.

"Temmuz ayında bir zam daha yapılacak"

Başkan İsmet Sever, temmuz ayında bir zam daha yapılacağı haberini vererek, "Belediyede çalışan kadrolu personellerimizin temmuz ayı itibariyle mevcut maaşlarına toplu sözleşmeyle yüzde 17'lik bir artış daha yapılacaktır. Şirket çalışanlarımıza ise temmuz ayı itibariyle mevcut ücretlerine toplu sözleşmeyle yüzde 19'luk bir artış daha yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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