Söğüt Belediyesi\'nden İstiklal Caddesi\'nde Estetik Düzenleme

Bilecik'te Söğüt Belediyesi tarafından ilçenin en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde estetik ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Daha önce cadde boyunca aydınlatma direkleri yenilenmişti. Şimdi ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından alana ahşap saksılar ve ahşap çöp kovaları yerleştirildi. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddemizi daha estetik ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu güzelliklere birlikte sahip çıkmaya vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - BİLECİK