Söğüt Belediyesi Parklarda Güvenlik Önlemi Alıyor - Son Dakika
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Yerel

Söğüt Belediyesi Parklarda Güvenlik Önlemi Alıyor

Söğüt Belediyesi Parklarda Güvenlik Önlemi Alıyor

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çocukların güvenliği için parklarda tel örgü uygulaması gerçekleştiriyor. Başkan Durgut, parkların durumunu inceleyerek temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti.

26.05.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
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Bilecik'in Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çocukların güvenliği için parklarda tel örgü uygulaması gerçekleştirdi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçedeki parklarda çocukların güvenliği için cadde ve sokaklara bakan kısımlarında başlatılan tel örgü çalışmaları ile parkların durumları için incelemelerde bulundu. Başkan Durgut, "Bazı parklarımız yoğun olarak işleyen cadde ve sokaklarımızın yanında. Çocuklarımızın güvenliğini sağlayabilmek amacıyla bu parklarımızın cadde ve sokaklara bakan taraflarına dekoratif tel örgü uygulaması başlattık. Artık yaz aylarına geliyoruz. Parklarımız daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Belirli bir program içerisinde parklarımızdaki temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayacağız. Parklarımızdaki eksikleri gidereceğiz" dedi - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt Belediyesi Parklarda Güvenlik Önlemi Alıyor - Son Dakika

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