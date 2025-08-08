Söğüt Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Söğüt Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla çöp konteynerlarını düzenli olarak yıkayıp dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Temizlik işlemleri sırasında hem çevre dostu temizlik ürünleri kullanıldı hem de konteynerler detaylı şekilde dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

Başkan Durgut, yaptığı açıklamada, "Temiz bir Söğüt için çalışıyoruz. İlçemizin her köşesinde hijyen standartlarını yükseltmeye kararlıyız. Temiz çevre, sağlıklı toplum demektir" dedi. - BİLECİK