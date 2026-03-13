Söğüt-Bozüyük yolu ihaleye çıkıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde uzun yıllardır gündemde olan "Söğüt- Bozüyük Karayolu Projesi" ihale aşamasına geldi.

Yıllardır beklenen ve ilçeye büyük katkı sağlayacak 22,3 kilometre uzunluğundaki Bozüyük - Söğüt İl Yolu Yapım İşi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ihaleye çıkarıldı. İhalenin 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'da yapılması planlanıyor. Proje tamamlandığında modern ve güvenli bir ulaşım sağlanacak, bölge ekonomisine ve vatandaşların günlük yaşamına önemli katkılar sunulacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Yatırımın yatırım programına alınmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Sayın Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'e teşekkür ediyoruz. Söğüt'ümüz için canla başla, üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu yol projesi hem ilçemizin ulaşımını kolaylaştıracak hem de ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - BİLECİK