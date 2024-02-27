Söğüt İçe Kaymakamı BİL-EN Projesini Uyguluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söğüt İçe Kaymakamı BİL-EN Projesini Uyguluyor

Söğüt İçe Kaymakamı BİL-EN Projesini Uyguluyor

Bilecik'in Söğüt İçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyor. Kaymakam Tuncer, Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma saatine katıldı ve öğrencilere projeyi ve amaçlarını anlattı.

27.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt İçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyor.

BİL-EN Projesi kapsamında Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Tuncer, kitap okuma saatine katıldı. Vali Şefik Aygöl'ün başlattığı 'Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon' (BİL-EN) Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uygulayan Kaymakam Tuncer, öğrencilere projeyi ve amaçlarını anlattı. Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Tuncer bir süre öğrencilerle sohbet ederek okuldan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ömer Faruk Tuncer, Bilecik, Söğüt, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt İçe Kaymakamı BİL-EN Projesini Uyguluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Söğüt İçe Kaymakamı BİL-EN Projesini Uyguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement