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Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, muhtarlarla 2024 çalışmalarını planladı - Son Dakika
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Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, muhtarlarla 2024 çalışmalarını planladı

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek 2024 yılında yapılacak çalışmaları planladı. Başkan Sever, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için çalışacaklarını belirtti.

Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, muhtarlarla 2024 çalışmalarını planladı
23.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:37
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Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçe muhtarları ile 2024 yılında yapılacak çalışmaları planladı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, makamında ilçe muhtarları ile istişare toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Sever, vatandaşların muhtarlara ilettiği sorunları ve talepleri dinledi. Vatandaşın sorunlarını çözeceğini taleplerini yerine getireceğini belirten Başkan Sever, hizmet için burada olduklarını belirtti.

Başkan Sever, mart ayında yapılacak mahalli idareler seçiminde aday olmayacağını açıklayan, Muhtar Cengiz Tavşanlı'ya görev süresince yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, muhtarlarla 2024 çalışmalarını planladı - Son Dakika


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