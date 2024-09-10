Söğüt\'te Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı köylerde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Dudaş Köy yolu sıcak asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bilecik İl Özel İdaresi ile Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği tarafından yapımına başlanılan asfaltlama çalışmaları yakından takip ediliyor. Kaymakam Tuncer, yapım yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hem köy vatandaşı ile bir araya geliyor hem de kapsamlı bir hizmet için gerekli talimatları sağlıyor. - BİLECİK