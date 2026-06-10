Söğüt'e 53 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı - Son Dakika
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Söğüt'e 53 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı

Söğüt\'e 53 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı
10.06.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri, toplam 53 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı kapsamında hastane çevresi, çarşı merkezi ve çevre yolunda eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, projenin en kısa sürede tamamlanması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesine toplamı 53 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı çalışmaları tam gaz devam diyor.

Söğüt Belediyesine bağlı ekipler ilçede hastane çevresinde, çarşı merkezinde ve çevre yolunda eş zamanlı olarak suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut çalışmaları yerinde inceleyerek, "İlçemizin farklı noktalarında sürdürülen içme suyu altyapı yenileme çalışmalarımız planlanan program doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz şu anda sanayi bölgesinde, hastane çevresinde, çarşı merkezinde ve çevre yolunda eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda sahada görev yapan 4 ayrı ekibimizle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyor, projeyi en kısa sürede tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Toplam 53 kilometrelik içme suyu hattını kapsayan bu büyük yatırım kapsamında her geçen gün yeni imalatlar gerçekleştiriliyor. Söğüt'ümüzün geleceğine değer katacak altyapı çalışmalarımızı titizlikle sürdürürken, vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Daha güçlü bir altyapı için sahadayız, çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'e 53 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı - Son Dakika

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