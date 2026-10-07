Söğüt'te 6 çocuk yeşil alanı temizledi, Belediye Başkanı Durgut tebrik etti - Son Dakika
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Söğüt'te 6 çocuk yeşil alanı temizledi, Belediye Başkanı Durgut tebrik etti

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Söğüt\'te 6 çocuk yeşil alanı temizledi, Belediye Başkanı Durgut tebrik etti
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6 çocuk, yaşadıkları mahalledeki yeşil alanı temizlemek için eldiven, süpürge ve poşetlerle çalıştı. Çöpleri toplayarak alanı temiz hale getiren çocukların çevre duyarlılığı takdir topladı; Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da çocukları tebrik etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6 çocuk mahallelerini temizlemek için kolları sıvadı.

Söğüt ilçesinde 6 çocuk, yaşadıkları mahallelerindeki yeşil alanı temizlemek için kolları sıvadı. Ellerine eldivenlerini takarak süpürge ve poşetleriyle temizlik yaptı. Çevrede bulunan çöpleri tek tek toplayan çocuklar, yeşil alanı temiz ve düzenli hale getirdi. Çocukların örnek davranışı çevre duyarlılığına dikkat çekti. Küçük yaşta çevre bilinciyle hareket eden çocukların duyarlılığı takdir toplarken, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da çocukları tebrik etti. Başkan Durgut, "Temiz bir Söğüt, hepimizin sorumluluğu. İyi ki varsınız çocuklar" dedi.

Kaynak: İHA
BelediyeBilecikGüncelÇocukSöğütÇevreYaşamYerelSon Dakika

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