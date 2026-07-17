Söğüt\'te çim biçme ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çim biçme ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Söğüt Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çim biçme ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve estetik bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla parklar, yeşil alanlar, refüjler ve ortak kullanım alanlarında düzenli olarak bakım çalışmalarılar yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ümüzün her köşesini daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK