Bilecik\'te çocuklara sömestir sürprizi

29.01.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde, sömestir tatili boyunca çocuklara yönelik ücretsiz animasyon film gösterimleri yapılacak. Başkan Ferhat Durgut, etkinliklerin verimli ve eğlenceli geçmesini amaçladıklarını belirtti.

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sömestir tatilinde çocuklara yönelik ücretsiz animasyon film gösterimleri düzenleneceğini duyurdu.

Söğüt ilçesinde, Söğüt İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü ile Söğüt Belediye Başkanlığı iş birliğinde, "Ortak Hizmet" Projesi ve 'Kütüphaneler Yayımlar ve Aktif' Programlar (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik animasyon film gösterimleri gerçekleştirilecek. Sömestir tatiline özel olarak planlanan etkinlikler, Söğüt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Etkinlik programı kapsamında, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.30'da "Samsam", 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.30'da ise "Mavka: Ormanın Şarkısı" isimli lisanslı animasyon filmler gösterilecek. Gösterimler, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olup, katılımcılara patlamış mısır ikramı da yapılacak. Etkinliklerimiz ücretsiz olacak. Çocuklarımızın sömestir tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri için bu etkinlikleri düzenledik. Patlamış mısır eşliğinde animasyon filmlerimizi izlemek üzere tüm çocuklarımızı Söğüt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimize bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

