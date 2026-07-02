Göletlerde sinek ilacı çalışması yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan göletlerde sinekle mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesinde bulunan Söğüt Göleti ve Borcak Gölet'inde sivrisinek ve karasineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı. Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirmesi amaçlandı. Çalışmalar kapsamında göletler ve çevresindeki sulak alanlarda yüzey gerilim ajanı uygulaması yapılarak sivrisinek ve karasineklerin yumurta bırakması ile larva oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi. Ayrıca, balık sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Söğüt Göleti ile Borcak Göleti'nde araç üstü ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında göletlerimizde ve riskli sulak alanlarda ilaçlama faaliyetlerimiz planlı şekilde devam etmektedir" dedi. - BİLECİK