Söğüt'te Hamam Böceklerine Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Yerel

Söğüt'te Hamam Böceklerine Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı

Söğüt\'te Hamam Böceklerine Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kapalı alanlarda ortaya çıkan hamam böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hastalık taşıyıcı özelliğe sahip olan hamam böceklerine karşı yeni nesil ilaçlarla ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

15.07.2024 11:37  Güncelleme: 11:42
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kapalı alanlarda ortaya çıkan hamam böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kapalı mekanlarda ortaya çıkan hastalık taşıyıcı özelliğe sahip olması sebebiyle hamam böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından camiler başta olmak üzere kapalı alanlarda yeni nesil ilaçlarla, ilaçlama çalışmalarına devam ediliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Söğüt, Çevre, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt'te Hamam Böceklerine Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söğüt'te Hamam Böceklerine Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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