Söğüt\'te Hamam Böceklerine Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kapalı alanlarda ortaya çıkan hamam böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kapalı mekanlarda ortaya çıkan hastalık taşıyıcı özelliğe sahip olması sebebiyle hamam böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından camiler başta olmak üzere kapalı alanlarda yeni nesil ilaçlarla, ilaçlama çalışmalarına devam ediliyor. - BİLECİK