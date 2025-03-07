Söğüt\'te Jandarma ve Belediye İş Birliğiyle Yardım Kolileri Dağıtıldı

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Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, tarafından toplanan yardım kolilerini, Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri ve mahalle muhtarları eşliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tür yardımlar, topluluğumuzun birlik ve dayanışma ruhunu yansıtıyor. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmak ve onlara destek olmak bizim için büyük bir mutluluk" denildi.

Mahalle muhtarları ise yapılan yardımların önemine dikkat çekerek, "Bu anlamlı yardımlar için herkese teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplanan yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması, ihtiyaç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - BİLECİK