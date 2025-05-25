Söğüt\'te Müzeler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Başladı

Söğüt'te 'Müzeler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikler, geniş katılımla başladı.

Programa Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve çok sayıda davetli katıldı. Kaymakam Tuncer açılış konuşmasında, müzelerin kültürel mirasın korunmasındaki önemine değinerek, "Müzeler, tarihimizin hafızasıdır. Bu tür etkinliklerle özellikle gençlerimizin tarihle bağ kurmasını, geçmişimizi daha iyi tanımasını arzuluyoruz" dedi. Etkinlikler halk oyunları gösterisiyle başladı. Program kapsamında ödül takdimi, uygulamalı arkeolojik kazılar, çömlek yapımı, resim ve kılıç sergileri ile sikke darbı gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Katılımcılar, rehber eşliğinde müzeyi gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - BİLECİK