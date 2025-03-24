Söğüt’te Yeni Anaokulu Temeli Atıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesi bir hayırseverin katkılarıyla yapılacak olan 8 sınıflık anaokulu için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün yanı sıra yerel yetkililer, hayırseverler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada; "Söğüt'e kazandırılacak olan bu eğitim yatırımı, geleceğe yapılan en güzel yatırım! Eğitim dostlarına teşekkür ediyor, okulun en kısa sürede tamamlanarak minik öğrencilerimize kapılarını açmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda imzalanan protokolün ardından temeli atılan anaokulu, ilçe genelinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Modern eğitim ortamına uygun şekilde inşa edilecek olan okul, toplamda 8 sınıflık ile hizmet verecek. - BİLECİK