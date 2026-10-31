Söğüt Yakacık'ta su ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Söğüt Yakacık'ta su ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söğüt Yakacık\'ta su ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt'e bağlı Yakacık köyünde su ve kanalizasyon şebekesinin altyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, çalışmaları yerinde inceleyip köyün ihtiyaçlarına katkı ve yaşam koşullarında iyileşme hedeflendiğini söyledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde altyapı çalışmaları başladı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Yakacık köyünde yapımına başlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köyün su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmaların mevcut altyapının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Çalışmaların son durumunu inceleyen Kaymakam Yayabaşı, köyde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Kaymakam Yayabaşı, "Yakacık köyümüzde başlatılan su ve kanalizasyon şebekesi altyapı yenileme çalışmalarının köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
GüncelSöğütYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Leao’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj
10:21
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı Başkanın babasına ev hapsi
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:30:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Söğüt Yakacık'ta su ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android