Söğüt Yakacık\'ta su ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde altyapı çalışmaları başladı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Yakacık köyünde yapımına başlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köyün su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmaların mevcut altyapının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Çalışmaların son durumunu inceleyen Kaymakam Yayabaşı, köyde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Kaymakam Yayabaşı, "Yakacık köyümüzde başlatılan su ve kanalizasyon şebekesi altyapı yenileme çalışmalarının köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.