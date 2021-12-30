Sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri tasarlandı - Son Dakika

"Yaşam Alanlarımızda Hep Birlikte: Çevremize Kedi & Köpek Evleri Tasarlayalım!" başlıklı sosyal sorumluluk projesi ile hayvanların barınma ihtiyacına dikkat çekmek isteyen üniversite öğrencileri, kedi ve köpek evleri tasarladı.

Yaşadıkları çevrede gördükleri kedi ve köpek evlerinin durumlarını nasıl daha iyi duruma getirebilecekleri fikrinden ilerleyen üniversite öğrencileri yepyeni tasarımlar yaptı. Çevre şartlarını, kedi ve köpek ergonomik şartlarını göz önünde bulundurarak yapılan tasarımların, bulunduğu bağlamın fiziksel şartlarına uygun, çevreye zarar vermeyecek malzemelerden üretilmesi planlanıyor.

Çevre şartlarına dayanıklı mama kapları tasarlandı

Proje süreci hakkında bilgi veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Funda Ürük, "Yaşam alanlarımızın çevresinde bulunan dış etkenlerden zarar gören mama kaplarının veya mama kabı işlevince kullanılan materyallerin yerine çevre şartlarına dayanıklı ve işlevsel mama kapları tasarımı ile dostlarımızın yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmak ve yaşam alanlarımızda buna dikkat çekmek istedik" diye konuştu.

'İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı' ve 'İç Mimarlık' Bölümü öğrencilerinin yer aldığı projenin yürütücülüğü ise Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Funda Ürük, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Özel, Arş. Gör. Gökçe Uzgören, Arş. Gör. Tuğçe Öztürk, Arş. Gör. Merve Karadaban ve Arş. Gör. Eliz Mutlu gerçekleştirdi. - İSTANBUL