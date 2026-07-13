Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Çağrısı - Son Dakika
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Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Çağrısı

13.07.2026 13:57
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Sinop Hayvan Hakları Platformu, sokak hayvanları için kısırlaştırma ve eğitim çağrısında bulundu.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Hayvan Hakları Platformu, sokak hayvanlarının toplatılma süreçlerinde ciddi hak ihlalleri yaşandığını belirterek, çözümün "katliam ya da esaret değil; bilimsel kısırlaştırma, eğitim ve şeffaf denetim" olduğunu savundu.

Sinop Hayvan Hakları Platformu, sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkati çekmek amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Platform Dönem Sözcüsü Nazlı Tekin, 7527 sayılı yasa değişikliğinin ardından sokak hayvanlarının toplatılma süreçlerinde ciddi hak ihlalleri yaşandığını ifade etti. Platform, çözümün "katliam ya da esaret değil; bilimsel kısırlaştırma, eğitim ve şeffaf denetim" olduğunu belirtterek, 2 Ağustos 2026'da Antalya'da düzenlenecek yaşam hakkı buluşmasına da çağrı yaptı.

Sinop Hayvan Hakları Platformu adına açıklamayı okuyan Dönem Sözcüsü Nazlı Tekin, platformun yalnızca Sinop'ta değil, Türkiye genelinde hayvanların yaşam hakkını savunan vicdan sahibi insanların ortak sesi olduğunu belirtti.

Tekin, sokak hayvanlarının yaşam hakkının sistematik şekilde ihlal edildiğini söyleyerek, "Bizler; örgütlü kötülüğün, cehaletin ve acımasızlığın karşısına vicdanlı bir insan olabilmenin sorumluluğuyla dikilen, sarsılmaz bir iradenin temsilcileriyiz. Sokaklarda yaşanan sistematik zulme ve yaşam hakkı ihlallerine daha fazla dayanamadığımız için bir araya geldik" dedi.

Sokak hayvanlarının toplatılması sürecinde şeffaflık bulunmadığını iddia eden Tekin, "Sadece uzman veteriner hekimlerin kontrolünde olması gereken narkotik ilaçların yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığına yönelik ciddi kaygılarımız var. Sinop'ta sokaklardan toplanan ve bir daha haber alınamayan köpeklerin akıbeti belirsizdir. Bu kontrolsüz ve şeffaf olmayan süreçler kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır" diye konuştu.

"ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRMA VE EĞİTİMDİR"

7527 sayılı yasa değişikliğinin ardından mevcut barınakların kapasitesinin üzerinde hayvan toplandığını savunan Tekin, barınak koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, "Resmi kayıtlarda doğal ölüm olarak yer alan verilerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Sokaklarda yıllarca sağlıklı yaşayan hayvanlar, uygun olmayan koşullar nedeniyle yaşamlarını yitiriyor. Çözüm katliamda ya da esarette değil; sevgi, eğitim ve bilimdedir. Popülasyonun kontrol altına alınmasının tek yolu ülke genelinde kapsamlı bir kısırlaştırma seferberliğinin başlatılmasıdır" dedi.

Hayvanların birer eşya olmadığını vurgulayan Tekin, "Bir hayvanı sahiplenmek, onun tüm ihtiyaçlarını yaşamı boyunca karşılamayı üstlenmektir. Sıkılınca sokağa bırakılacak bir eşya değildirler. Evcil hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için insan desteğine ihtiyaç duyar" diye konuştu.

"BARINAKLAR ŞEFFAF OLMALI"

Barınakların bağımsız şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade eden Tekin, halkın da denetim süreçlerine dahil edilmesini istedi. Tekin, "Cezalandırılması gereken hayvanlar değil, sorumsuzluğu üreten sistem ve bilinçsiz uygulamalardır. Barınakların şeffaf hale getirilmesi ve halkın denetim mekanizmasının bir parçası olması hayati önem taşımaktadır" dedi.

ANTALYA'DAKİ BULUŞMAYA ÇAĞRI

Platform olarak 2 Ağustos 2026'da Antalya'da düzenlenecek yaşam hakkı etkinliğine katılacaklarını açıklayan Tekin, "2 Ağustos 2024 tarihinde kabul edilen yasa değişikliğinin ikinci yılında Antalya'da bir araya geleceğiz. Amacımız yalnızca kaybettiklerimizi anmak değil, daha fazla can kaybını önleyecek kalıcı çözümleri dile getirmektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını "Sokak canları sahipsiz değildir" sözleriyle tamamlayan Tekin, "Hiçbir can katledilemez. İnsan olmak vicdan sahibi olmayı gerektirir. Sinop'ta ve Türkiye'nin her köşesinde yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Biz buradayız, birlikteyiz ve asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Çağrısı - Son Dakika

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