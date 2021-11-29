Sokak kedilerine sahip çıktı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde hayvansever Hatice Kılıç, belediyeden mama desteği alarak sahip çıktığı sokak kedilerine adeta annelik yapıyor.

TOKİ konutlarında 13 kediye evlatları gibi bakan Hatice Kılıç, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a ulaşarak kedilerine mama ve bakım desteği istedi. Başkan Özgan, kedilerin bakımı ve mama desteği için Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerini görevlendirdi.

Kedilerinin karnının doyduğu için sevindiğini söyleyen Kılıç, "Elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum ama yetemiyorum. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. 6 aydır sokak kedilerine bakıyorum. 3 tane de yavru var 13 kedi var. Onların karnı doyduğu için çok mutluyum" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, sokak hayvanlarının kış günü daha sağlıklı doğal ortamlarında bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, sokak hayvanlarının bakımı ve doğal ortamlarında huzur içinde olmaları için her zaman duyarlı olduklarını kaydetti. - ADANA