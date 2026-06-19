81 yaşındaki terziden sokak kedilerine sevgi dolu yuva - Son Dakika
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81 yaşındaki terziden sokak kedilerine sevgi dolu yuva

81 yaşındaki terziden sokak kedilerine sevgi dolu yuva
19.06.2026 09:30  Güncelleme: 09:31
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Samsun'da 81 yaşındaki terzi Mahmut Memişoğlu, sokak kedilerine dükkanını açarak onları besliyor ve tedavi ettiriyor. Yıllardır kedilere bakan Memişoğlu'na çevresi 'kedilerin dedesi' diyor.

Samsun'da 81 yaşındaki terzi Mahmut Memişoğlu, kendini sokak kedilerine adadı. Sahipsiz ve muhtaç kedilere dükkanının kapısını açan Memişoğlu, güvercin sevgisinin yıllar sonra kedi sevgisine dönüştüğünü söyledi.

Kale Mahallesi'ndeki Site Camisi altında terzilik yapan Memişoğlu'nu bir özelliği diğer esnaftan ayırıyor. Sokak kedilerini besleyen Memişoğlu, dükkanına kedilerin yiyeceklerini saklamak için bir buzdolabı koydu. Kimseden bir yardım beklemediğini belirten Memişoğlu, sadece esnaftan kedilere bakmasına karışılmamasını istiyor. Şimdiye kadar yüzlerce sokak kedisine bakan Memişoğlu, genç yaşlardaki güvercin tutkusunu kedi sevgisiyle perçinleyerek hayatına devam ediyor.

Her hayvanı sevdiğini ancak kediler olmadan yapamadığını dile getiren Mahmut Memişoğlu, "65 yıldır terzilik yapıyorum. Bana 'kedilerin dedesi' diyorlar. Kedi sevgimiz hala devam ediyor. Eskiden 60'tan fazla kedim vardı. Şimdi 20 kedi ancak bakabiliyorum. Onlara da bahçede bakıyorum. Dükkanın önünde devamlı kalan 3-5 kedi var. Diğerleri karnını doyurup gidiyorlar. Eskiden sokaklarda bu kadar köpek yoktu. Bu nedenle bir dönem her sabah 6-7 kedi ölüsü buluyorduk. 1980'li yıllarda burada Tekel Lojmanları varken sokak güvercinlerine bakıyordum. Lojmanlar yıkılıp AVM yapılınca güvercinler meydana gitti. Ben de yaralı bir kediyi tedavi ettirdim ve 1980'li yılların sonunda o kediyi tedavi ettirdikten sonra kedi sevgisi başladı. Tedavi ettirdiğim kedi ile yavrusu o dönemde 20 yavru kediye bakıyordu. Ayrıca herkes buldukları kedileri bana getiriyordu. Çok tatlı kedilere dedelik yaptım" dedi.

Kediler olmadan yapamayacağının altını çizen Mahmut Memişoğlu, "Bugün de yine sokakta annesi olmayan kedileri bana getirenler oluyor. O yavrulara da bakıyorum. Bazen yavru kediler başkasının dükkanlarına giriyor, esnaf da kızıyor. Yine de bu hayvanlara bakmaya devam ediyorum. Kedilerin mamalarını da dükkanda muhafaza ediyorum. Rafların altı hep kedi maması dolu. Kediler olmasa büyük bir eksiklik hissederim. Kedileri yaratandan dolayı seviyorum" diye konuştu.

Mahmut Memişoğlu, ömrü yettiği sürece dükkanında yardıma muhtaç kedilere bakacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 81 yaşındaki terziden sokak kedilerine sevgi dolu yuva - Son Dakika

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