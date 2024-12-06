Sokak Köpekleri, Kadının Hindilerini Telef Etti

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Sokak köpekleri 60 yaşındaki kadının beslediği hindileri telef etti

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde hindi ve tavuk besleyen 60 yaşındaki Mevlude Belge, sabah saatlerinde yem vermek için gittiği bahçesinde şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Aç sokak köpeklerinin saldırdığı 10 hindi ve 10 tavuğu ve koyunu telef oldu.

Sason ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesinde yaşayan ve 8 ay önce bankadan çektiği krediyle tavuk ve hindi alan 60 yaşındaki Mevlude Belge, sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatının şokunu yaşadı. Sokak köpeklerinin saldırdığı kümeste 10 tavuk, 10 hindi ve 1 koyunu telef oldu. 4 hindinin de yaralandığı saldırıdan 40 hayvandan geriye sadece 15 hayvanın sağ kaldığını belirten Belge, yaklaşık 8 aydır gözü gibi baktığı tavuk ve hindilerini satarak borcunu ödemeyi hedeflediğini ifade etti. Belge, "Her sabah gelip onlara yemek atarak onları besliyordum. Sokak köpekleri saldırdı. Yavru iken onları aldım besledim satıp borçlarını ödeyecektim. Köpekler, 10 hindi, 10 tavuk ve bahçede bulunan koyunu yedi. Sabahları artık ben de korkuyorum. Bu köpekler bizlere de saldırabilir. Çocuklara da saldıra bilir. 4 hindiyi de yaraladılar" dedi.

(EA-AKK-ÖK-Y)