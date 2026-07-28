Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan temizlik personeli sesiyle hayran bırakıyor - Son Dakika
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Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan temizlik personeli sesiyle hayran bırakıyor

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan temizlik personeli sesiyle hayran bırakıyor
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İzmir Torbalı'da belediye temizlik personeli Şerif Bitgen, sokakları süpürürken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen oldu. 7 yaşında keşfettiği sesiyle arabesk şarkılar söyleyen Bitgen, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi hafızalarda kalmayı hedefliyor. Esnafın da desteğiyle ilk klibini çekti.

İzmir'de temizlik personeli Şerif Bitgen, sokakları temizlerken söylediği şarkılarla sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kendisine bir klip de çıkaran Bitgen'in en büyük hayali ise Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses ve Azer Bülbül gibi hafızalarda kalıcı bir isim olabilmek.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki temizlik personeli Şerif Bitgen, sokakları temizlerken söylediği şarkılarla dinleyenlerin kalbine dokunuyor. 12 yıldır Torbalı Belediyesi bünyesinde görev yapan Bitgen'in müziğe olan ilgisi henüz 7 yaşındayken başladı. O dönemde de çevresindekiler tarafından sesi çok beğenilen Bitgen, şarkı söylemekten hiç vazgeçmedi. Arabesk sevdasıyla büyüyen Bitgen, yıllardır temizlediği caddelerde söylediği şarkılarla çevre esnafının da takdirini topladı. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses ve Azer Bülbül gibi ünlü şarkıcıları kendine örnek alan Bitgen, sokakları süpürürken kaydettiği videoları sosyal medyada paylaşmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Bitgen, esnafın da rol aldığı ilk klibini çekerek müzik dünyasına adım attı. Bitgen'in en büyük hayali ise hem mesleğini sürdürmek hem de şarkılarıyla daha geniş kitlelere adını duyurmak.

Sesini 7 yaşında keşfettiğinden bahseden Şerif Bitgen, "O yıllardan bu yana müzikle haşır neşir oldum. Babamı trafik kazasında kaybettim. Ağabeyimi de kaybettim. Ben de İbrahim Tatlıses'i, Müslüm Baba'yı, Azer Baba'yı kendime örnek aldım. İçimde arabesk duygusu oluştu. Burada çalışırken esnaf arkadaşlarımızla birlikte hem şarkı türkü söylüyorum hem de işimi severek yapıyorum" diye konuştu.

"Caddede çalışırken bir arkadaşımın dükkanındaki müzik kutusunu alıp şarkı söylemek istedim" diyen Bitgen, "Arkadaşım beni videoya kaydetti. Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Eleştirenler de oluyor. Fakat sesimi beğeniyorlar. Sokakta süpürge yaparken söz yazıp beste yazdım. Klibimi de bu sokakta çektim. Buradaki esnaf arkadaşlarımı da klibimde oynattım" dedi.

Gençlere örnek olabilmek istediğini kaydeden Bitgen, Müslüm Gürses, Azer Bülbül gibi hafızalarda kalıcı bir isim olmak istediğini belirtti.

Bitgen'in söylediği şarkıları çok sevdiklerini ifade eden esnaf Ahmet Tekgüzel ise, "Onunla gurur duyuyoruz. Onu destekliyoruz. Biz özellikle Şerif'ten istek parçalar söylemesini talep ediyorduk. Bütün esnaf onu zevkle dinliyor" şeklinde konuştu.

Esnaf Mehmet Aydın ise, "Sesi gerçekten müziğe yatkın. Rahatlıkla türkü söyleyebilecek bir sese sahip. Değerlendirilebilir, keşfedilmeyi bekleyen bir sesi var. Bizim dükkanın içerisinde türkü söylerken çektiği bir video var. Bu video bayağı bir izlendi. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan temizlik personeli sesiyle hayran bırakıyor - Son Dakika

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